Minaccia i genitori per avere i soldi per la droga: arrestato 37enne a Limbiate

La sera di venerdì 14 agosto, di fronte all'ennesima lite e alle minacce aggressive del figlio, ha preso il telefono e ha chiesto aiuto ai carabinieri. In pochi istanti nell'abitazione di Limbiate sono giunti i militari della compagnia di Desio che hanno arrestato l'uomo, 37 anni.

Il 37enne, che vive ancora con gli anziani genitori, anche di fronte agli uomini dell'Arma ha continuato a minacciare e avere un atteggiamento aggressivo. Tra scatti d'ira e agitazione, il 37enne ha accusato il padre e la madre di non provvedere alle sue esigenze e dagli accertamenti è emerso che da tempo l'uomo faceva pressioni e maltrattava i genitori per farsi consegnare dei soldi per acquistare dosi di sostanze stupefacenti.

Per il 37enne è scattato l'arresto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e ora si trova in carcere a San Vittore.