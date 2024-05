"Sequestra" in casa i genitori e minaccia con un coltello la sorella disabile per i soldi per la droga

Ha costretto i due anziani genitori a consegnargli i cellulari, "sequestrandoli" di fatto in casa senza possibilità di chiedere aiuto, insieme alla sorella disabile in balia della sua furia. Violento, nelle parole e negli atteggiamenti, secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni che in quell'abitazione sono intervenuti più volte nell'arco di due giorni, fino all'arresto dell'uomo. In manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia è finito un 38enne italiano, con problemi di tossicodipendenza.

I poliziotti della Squadra volante sono arrivati nell'appartamento in seguito a una segnalazione per una violenta lite domestica: il 38enne avrebbe puntato anche un coltello contro la sorella disabile per ottenere dei soldi per comprarsi la droga. Una prima volta l'uomo si era allontanato, consegnando le chiavi di casa al padre ma poi era tornato, facendosi aprire con una scusa dalla madre. E anche quella volta la scena era stata la stessa: minacce, violenza e richiesta di denaro. Le due donne - madre e figlia - sono finite in ospedale a causa delle lesioni. Il 38enne invece è ora in carcere a Monza.