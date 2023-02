"Ti do fuoco alla casa", in carcere l'uomo che pedinava e minacciava la ex moglie

Pedinamenti, minacce e aggressioni. E poi quella frase choc: "Ti brucio casa" contro la ex moglie.

Dopo l'ammonimento del questore per le condotte vessatorie nei confronti della ex compagna per un 50enne monzese, tossicodipendente e alcolista, è scattato un aggravamento. La Divisione Anticrimine della Questura di Monza ha avanzato al Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione la proposta di Sorveglianza Speciale con divieto di avvicinamento alle persone offese e di allontanarsi dalla sua dimora senza dare preventivo avviso alla Questura.

L’uomo, che nel 2019 si è reso responsabile di più episodi di minacce, maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della ex moglie ed era stato inizialmente destinatario di un ammonimento del questore per violenza domestica e poi condannato a un anno e sei mesi di reclusione, nel 2022 aveva ripreso i comportamenti vessatori ed aggressivi arrivando a pedinare la ex compagna e a minacciarla di darle fuoco all’abitazione. Per il 50enne lo scorso dicembre era arrivato l'aresto disposto dal gip del Tribunale di Monza a seguito di rapide indagini della Squadra Mobile brianzola.

Negli ultimi giorni oltre all'aggravamento per il 50enne la questura ha emesso alrti sette provvedimenti tra fogli di via, proposte di sorveglianza speciale e avvisi orali. Altri due divieti sono stati emessi nei confronti di due persone controllate e trovate in possesso di droga già confezionata e pronta per essere venduta nella zona boschiva del Parco delle Groane. E di un uomo sorpreso in auto con tre coltelli, durante un controllo, a Monza.

Gli avvisi orali invece sono stati emessi nei confronti di due persone che sono state trovate in possesso di droga, due che sono state denunciate per furto ai danni di esercizi commerciali nella provincia. Mentre l'ultimo è scattato per una persona che - specificano dalla questura - "è stata ripetutamente sanzionata per guida in stato di ebrezza ed indagata per reati commessi mentre si trovava in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici, anche in una zona frequentata da bambini".

"Tutti i soggetti, notoriamente già conosciuti agli organi di polizia, sono stati formalmente invitati a cambiare condotta, ad impegnarsi a trovare un lavoro stabile e non dare luogo ad altri comportamenti illeciti, pena l’adozione di misure ben più incisive e limitative della libertà personale a tutela della sicurezza di tutti i cittadini".