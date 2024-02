Ilaria Salis è stata minacciata di morte

Alla vigilia della Festa dell’Onore, alla vigilia dell’anniversario del primo anno di detenzione di Ilaria Salis, sui muri di Budapest è apparso un murales con l’immagine della maestra monzese impiccata. A denunciare l'episodio è il padre di Ilaria Salis, con un post sulla sua pagina Facebook. “… E sui muri di Budapest arrivano anche le minacce di morte!”, scrive Roberto Salis.

In merito a quell'immagine non ci sono equivoci: la giovane del murales è l'attivista antifascista Ilaria Salis. Sull’abito è infatti scritto Ila Antifa. Immediata la condanna del gesto. Tante le dimostrazioni di vicinanza e di affetto all’insegnante di 39 anni di Monza accusata di aver partecipato all’aggressione, l’11 febbraio 2023 a Budapest, di due neonazisti durante la manifestazione della Festa dell’Onore, evento organizzato dall'estrema destra. Ilaria Salis, che fin da subito si è dichiarata innocente e lo ha ribadito anche lo scorso 29 gennaio in occasione della prima udienza del processo a Budapest quando è stata portata in aula con le catene ai piedi e alle mani e tenuta al guinzaglio, rischia fino a 24 anni di reclusione.

Il murales apparso a Budapest (Foto Facebook Roberto Salis)

Intanto Monza si è mobilitata e ha dimostrato fin da subito vicinanza e affetto nei confronti della famiglia. Il padre si è rivolto, non solo alle istituzioni nazionali, ma anche a quelle locali: al sindaco Paolo Pilotto ex insegnante di religione di Ilaria che ha frequentato il liceo classico Zucchi, e al consigliere Paolo Piffer (Civicamente) da sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti umani. La donna, infatti, attraverso il suo legale aveva denunciato le condizioni disumane della detenzione, soprattutto le prime settimane quando le sono stati negati persino vestiti per il cambio e assorbenti.

Monza lunedì 5 febbraio era scesa in piazza con una grande fiaccolata senza i loghi dei partiti. Oltre 350 i partecipanti (secondo le stime degli organizzatori) e in piazza la richiesta del trasferimento della donna in Italia, agli arresti domiciliari, e la possibilità di poter partecipare alle udienze (la prossima il 24 maggio) in videoconferenza. All’inizio della settimana il padre Roberto aveva avuto incontri anche coi ministri Antonio Tajani (Esteri) e Carlo Nordio (Giustizia) per chiedere un intervento immediato e concreto delle istituzioni. Ma, come lo stesso Salis ha dichiarato, gli incontri non hanno avuto l’esito sperato. La famiglia, gli amici, il comitato per chiedere la liberazione dell’insegnante non si fermano e chiedono la liberazione della donna. Nel frattempo in questi giorni alcuni amici e giornalisti sono in partenza per Budapest dove, domani, si celebrerà la Festa dell’Onore.