Schiamazzi in piazza fino a tardi, scende con un coltello e minaccia i ragazzini

Una comitiva di ragazzini in piazza, sotto le finestre dei palazzi dove chi ci abita cerca di dormire, schiamazzi e attimi di tensione. Nei giorni scorsi a Brugherio, nella zona di via Santa Margherita e piazza Veladini sono intervenuti i carabinieri dopo che un residente, un 49enne che abita nel quartiere, avrebbe impugnato un coltello di venti centrimetri e sarebbe sceso in piazza, minacciando i ragazzini presenti.

L'episodio risale allo scorso 31 agosto quando l'uomo, dopo essersi rivolto ai ragazzini delle comitive che si erano ritrovate nella piazzetta del parcheggio tra schiamazzi e motorini accesi, era sceso giù. Con un coltello al seguito che avrebbe usato per rincorrere e minacciare i ragazzini. Alla scena hanno assistito anche alcuni residenti affacciati alle finestre e ai balconi mentre uno dei giovani, spaventato, ha chiamato la madre che è giunta sul posto e ha allertato i carabinieri.

In piazza Veladini così è intervenuta una pattuglia dell'Arma che ha raccolto la descrizione del soggetto e lo ha identificato. Si tratta di un 49enne senza precedenti che ora rischia una denuncia per minaccia aggravata.

Residenti esasperati

Gli schiamazzi di piazza Veladini e il malcontento dei residenti avevano tenuto banco anche sui social con lamentale finite sul gruppo Facebook del comitato di quartiere. "La situazione in piazza Veladini sempre più insostenibile, insopportabile - avevano spiegato i residenti -. Trenta mocciosi che per divertirsi lanciavano in alto il pallone di cuoio per centrare le macchine. Tra di loro s'incitavano per raggiungere l'obiettivo per non parlare delle urla". I residenti hanno contattato anche le forze dell'ordine. Non è la prima volta che, come spiega chi vive in zona, sono intervenuti i carabinieri.