Minaccia di farla finita con un messaggio, salvato dalla sorella e dai carabinieri

Un messaggio drammatico, con l'intenzione di farla finita: una 55enne residente a Varedo, nella serata di lunedì 21 luglio, ha salvato la vita al fratello con l'aiuto dei carabinieri.

Quando ha ricevuto il messaggio sul suo telefonino, la donna si è subito allarmata: il fratello, 50enne della provincia di Como, soffre di problemi psichici. E quella minaccia non doveva essere sottovalutata. Si è così recata alla stazione dei carabinieri di Varedo, in via Scarlatti, e ha lanciato l'allarme. I militari hanno subito allertato i colleghi della stazione più vicina alla casa dell'uomo, mentre il maresciallo lo contattava dal telefono della sorella per tranquillizzarlo e per dissuaderlo dal suo intento. Quando i carabinieri sono entrati in casa, il 50enne aveva già ingerito due flaconcini di farmaci. Trasportato all'Ospedale di Lecco, non è in pericolo di vita.

