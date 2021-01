Ragazzino ferito con coltellata ad Arcore per una tentata rapina: 15enne in ospedale

Una coltellata - di taglio - al fianco destro per derubare un ragazzino. E' successo nel pomeriggio di sabato 9 gennaio ad Arcore dove sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme ai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Arcore e i militari della stazione cittadina.

L'allarme è scattato intorno alle 17.15 quando un minorenne - 15 anni - è rimasto ferito mentre era in compagnia di un coetaneo in piazza Martiri della Libertà. Secondo quanto al momento ricostruito a ferire il giovane sarebbe stato un uomo - descritto come in stato di ubriachezza e a volto scoperto - con l'intenzione di derubare la vittima a cui però non avrebbe sottratto nulla, dileguandosi subito dopo per le vie limitrofe.

Il ragazzino è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale di Vimercate. Indagini in corso: per identificare l'aggressore i militari stanno visionando anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'area.