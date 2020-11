Accerchiato dal branco e preso a calci per derubarlo: tre minorenni denunciati

Prima gli hanno chiesto se sapesse che ore fossero. Poi lo hanno accerchiato e preso a botte, riempendolo di calci fino a farlo cadere dalla bici per derubarlo. Una vera e propria rapina messa a segno dal branco nella serata di martedì a Pioltello ai danni di un ragazzino di 16 anni di Melzo.

Il gruppo - sette minorenni in tutto - ha avvicinato il giovane e con la scusa dell'orario lo ha trascinato a terra, aggredito e derubato dell'orologio, del portafoglio e della bicicletta. Quando i carabinieri sono giunti in via Spoleto intorno alle 21 hanno raccolto le testimonianze dei presenti e grazie alle descrizioni fornite sono riusciti a individuare e rintracciare tre dei sette minorenni che sono stati denunciati per rapina in concorso.

Si tratta di giovani tra i 16 e i 17 anni residenti a Pioltello che sono stati sorpresi con la bicicletta del ragazzo rapinato poco prima. Dopo essere stati accompagnati in caserma, identificati e denunciati, i tre sono stati riaffidati ai genitori. I carabinieri ora indagano per rintracciare gli altri membri della banda che avrebbero preso parte alla rapina.