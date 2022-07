Ragazzino attraversa i binari, fermato dalla polizia: era ricercato per rapine

Aveva appena attraversato i binari del treno insieme a un amico. Un gesto pericoloso che è stato intercettato dalla polizia ferroviaria nei giorni scorsi a Modena dove gli agenti hanno fermato e identificato i giovanissimi.

Al termine degli accertamenti effettuati dalla pattuglia è emerso che i due minorenni erano segnalati come appartenenti a gruppi gravitanti attorno a baby gang e a carico di uno dei due è emerso un ordine di custodia cautelare in carcere per diverse rapine compiute in Brianza. I colpi risultano tutti commessi proprio in ambito ferroviario, tra le stazioni e i treni, nei mesi scorsi.

Il giovanissimo aveva anche violato il divieto di allontanamento da una comunità minorile di Milano. Ora si trova presso un istituto penitenziario minorile, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Durante il controllo agli agenti aveva provato a fornire delle false generalità e per questo motivo ora è stato anche denunciato.