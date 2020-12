Ragazzino di 15 anni si allontana da casa a Monza, l'appello del padre: "Luigi torna"

A Monza si continua a cercare Luigi Formisano, 15 anni, che giovedì mattina si è allontanato dalla sua abitazione in zona Libertà. Il minorenne risulta scomparso da oltre ventinquattro ore e il padre, attraverso l'avvocato Francesco Ruffo, ha divulgato alcuni appelli per invitarlo a tornare a casa e ricevere eventuali segnalazioni.

“Sono uscito alle 9 per fare delle commissioni e al mio ritorno, intorno alle 10, mio figlio non c’era più” ha spiegato il padre Antonino Formisano. “Luigi, ti prego, torna a casa” ha ribadito, chiedendo al figlio di tornare. Dell'allontanamento del minore si stanno occupando i carabinieri di Monza con la collaborazione delle altre forze dell'ordine. Il ragazzino è uscito di casa con uno zaino nero al seguito, giubbotto nero, cappellino scuro e una bicicletta Montana. Con sé aveva portato anche il cellulare ma alle chiamate e ai messaggi di familiari e amici non ha mai risposto. Luigi è alto all'incirca 1.65 m, ha capelli castani e occhi scuri.

Secondo quanto riferito dall'avvocato Ruffo non ci sarebbe stata nessuna lite o causa scatenante che avrebbe fatto insorgere la decisione di allontanarsi. "L'auspicio è che qualcuno vedendolo in condizioni di difficoltà lo abbia ospitato e che non abbia dormito all'addiaccio". L'ultimo avvistamento sembra sia stato fatto in zona Parco. Le ricerche sono attualmente in corso come confermato dal legale poco fa. Chi dovesse vederlo o incontrarlo può contattare le forze dell'ordine.

FOTO - Il minorenne scomparso

