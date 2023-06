Il ragazzino di 15 anni che scappa dalla comunità ma poi si perde e va dalla polizia

Prima la fuga, in cui ha tentato di andare lontano. Poi la richiesta di aiuto. E così un ragazzino di 15 anni scappato da una comunità per minori vicino a Salerno, approdato in Brianza, si è presentato dalla polizia locale per chiedere aiuto.

E' successo martedì mattina e a trovarsi davanti il minorenne in difficoltà sono stati gli agenti della polizia locale di Seregno. E' stato il 15enne a presentarsi allo sportello. Ha raccontato di essere fuggito dalla comunità che lo ospitava vicino Salerno e di aver preso un treno per il Nord e di essersi perso. Era affamato e assetato e il personale gli ha fornito assistenza.

Il giovane è stato poi identificato e sul suo conto è emersa una denuncia di scomparsa, presentata 5 giorni prima in un comune del Salernitano. Il personale del Corpo di Polizia Locale, con l'ausilio dei servizi sociali comunali, contattava la comunità a cui era affidato il giovane. Purtroppo, nel frattempo, all'ente erano stati affidati nuovi giovani ed erano esauriti i posti letto. Così il 15enne ha trovato casa in una nuova comunità in provincia di Lecco.

"Lo sportello della polizia locale, ancora una volta, si è rivelato un punto di accoglienza per vittime di reati e per persone in difficoltà" ha commentato soddisfatto dell'operato della sua squadra il comandante della polizia locale di Seregno, Giovanni Dongiovanni.