Scappa dalla comunità (dopo un giorno) e torna in strada con la droga: arrestato 17enne

Quando lo hanno notato camminare in strada proprio lì dove solo due giorni prima lo avevano fermato, trovandolo senza documenti e senza una famiglia da cui tornare, è sembrata una scena già vista. In realtà però questa volta il finale è stato diverso e per il ragazzino - 17 anni, marocchino - sono scattate le manette.

In tasca infatti nascondeva sette dosi di cocaina che era pronto a spacciare in strada e mille euro in contanti. Solo due giorni prima era stato controllato a Roncello e affidato a una comunità minorile in quanto non accompagnato e solo. Ma da lì era subito scappato via probabilmente per rimettere mano agli "affari". E così sabato pomeriggio i militari dell'Arma della compagnia di Vimercate lo hanno incrociato in via Gramsci e lo hanno riconosciuto.

Alla vista dei carabinieri però ha cercato di allontanarsi ma è stato fermato e controllato. "Sono scappato" ha spiegato. Una volta perquisito è stato trovato in possesso di sette dosi di cocaina ed oltre mille euro in banconote di vario taglio. Questa volta per il ragazzino si sono aperte le porte dell’istituto per minorenni “Aporti” di Torino dove è stato accompagnato per rispondere del reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.