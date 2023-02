Il supermarket della droga in stazione con dosi da 4mila euro gestito da 16enni

Quando hanno visto i carabinieri sono scappati via, fuggendo dentro un negozio etnico e cercando riparo nel bagno. Ma sono stati fermati e arrestati. Nei guai, ad Arcore, sono finiti quattro minorenni: due 16enni e due 17enni residenti in città e a Usmate Velate e Vimercate. I ragazzini sono stati sorpresi dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Monza con quasi mezzo chilo di droga al seguito.

L'arresto è avvenuto durante un controllo pianificato nella stazione della cittadina brianzola. I ragazzini sono stati notati dai militari mentre prelevavano degli involucri dal sottosella di un vecchio scooter. Quando hanno visto gli uomini in divisa tre sono entrati in un locale etnico della zona, il quarto invece ha cercato di far perdere le proprie tracce dalla parte opposta. I carabinieri hanno sorpreso i ragazzini nel bagno del locale mentre cercavano di mettere al sicuro fuori dalla finestra tre panetti di hashish da 100 grammi l’uno. Il quarto complice, invece, è stato fermato in strada poco dopo.

A casa dei ragazzini è stata trovata altra droga: un altro etto di hashish. Addosso al ragazzino in fuga invece è stato scoperto un bilancino di precisione e un teaser, dispositivo il cui porto è vietato, precisano dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza. Per i quattro minorenni è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. "I fatti addebitati ai minori sono gravi: gli indagati si sono resi responsabili di un reato grave, indicativo dell’esistenza in capo a loro di un’attività di spaccio organizzata e molto probabilmente non occasionale avuto riguardo al quantitativo di sostanza rinvenuta” ha dichirato il gip presso il Tribunale dei Minorenni di Milano convalidando l'arresto.

La droga, se venduta, avrebbe fruttato un guadagmo di circa 4mila euro.