I baby vandali "padroni" della piazza tra petardi e scalate sul tetto del municipio

Vandalismi e multe. A Desio la polizia locale nei giorni scorsi ha identificato e sanzionato sette minorenni. Due ragazzini sono stati multati (e la sanzione la pagheranno i genitori) per aver acceso un petardo in piazza Don Giussani. Ad annunciarlo è stato l'assessore alla Sicurezza Andrea Villa.

"Nei giorni scorsi sono stati convocati dalla polizia locale i genitori di altri cinque ragazzi che sono stati visti mentre compievano vandalismi nei pressi del Municipio. Multe anche per loro" ha spiegato. Nello specifico i giovanissimi nel pomeriggio del 5 novembre sono stati notati da una pattuglia della polizia locale mentre armeggiavano nei pressi di una scala di emergenza del palazzo comunale. "I giovani, tutti minorenni, pochi istanti prima, erano stati visti arrampicarsi sul tetto della stessa struttura" spiegano dal municipio. Convocati in comando, sono stati riaffidati ai genitori: nei loro confronti verranno applicate le sanzioni previste dal regolamento di polizia urbana in vigore.



“Siamo riconoscenti a tutti quei cittadini che hanno contattato per tempo il Comando di Polizia Locale – aveva dichiarato nei giorni scorsi il sindaco Simone Gargiulo insieme al vicesindaco Villa commentando gli interventi che avevano visto protagonisti gli agenti della polizia locale che erano anche intervenuti in ausilio di un minore di quattro anni lasciato da solo in casa in assenza dei genitori. "Grazie alle loro segnalazioni siamo riusciti a intervenire in maniera puntuale, concorrendo a ridurre tutti quei fenomeni che producono disturbo alla quiete pubblica e degrado su tutto il territorio comunale. Questo è anche un modo per valorizzare la partecipazione attiva dei residenti, quale contributo aggiuntivo all’attività di prevenzione e controllo che istituzionalmente è svolto dalle Forze dell’Ordine”.



“Queste azioni sono la nostra risposta concreta alla richiesta di maggior sicurezza dei cittadini. Ringrazio tutto il corpo di Polizia Locale che sta dimostrando di essere un punto di riferimento importante per la tutela della nostra città. La volontà politica di questa amministrazione è quella di proseguire in questa direzione”. Al riguardo sarà potenziato il protocollo d'intesa con la Prefettura sul Controllo di Vicinato, già attivo sul territorio comunale dal 2015, con lo scopo di rilanciarlo e ristrutturarlo.