Allarme in Brianza: scappate quattro 16enni da una comunità

Sono in corso le ricerche di 4 ragazze di 16 anni di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio di ieri, lunedì 3 aprile. Da quanto fino ad ora appreso si tratterebbe di quattro 16enni ospitate in una comunità di minorenni di Renate.

La struttura accoglie under 18 con situazioni familiari molto delicate. I carabinieri hanno già avviato le indagini. Sono in corso le ricerche delle 4 giovanissime, tre italiane e una di origine nordafricana, di cui al momento però non si hanno notizie.

Notizia in aggiornamento