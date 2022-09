Al Gp un minuto di silenzio per ricordare la regina Elisabetta

Un minuto di silenzio per commemorare la regina Elisabetta morta giovedì 8 settembre all'età di 96 anni. Un minuto di silenzio oggi prima delle prove libere che verrà ripetuto domenica.

L'11 settembre il Gran Premio di Monza si fermerà ancora per un minuto per rendere omaggio alla sovrana. Come riferisce Ansa i meccanici saranno schierati alle spalle dei piloti in pit lane, il silenzio sulle tribune e all'interno del paddock. Là dove il rumore dei motori è colonna sonora della giornata, irreale quiete in rispetto di Queen Elisabeth, ricordata anche dai maxischermi disseminati lungo il percorso.

Elisabetta aveva presenziato al primo Gran premio della storia, il 13 maggio del 1950, due anni prima di diventare regina. A metà degli anni Duemila, a Monza arrivò in visita durante il Gp il principe Harry.