Arrestato il finto cieco che guidava e percepiva il reddito di cittadinanza

Per l’Inps l’uomo era cieco e percepiva una pensione speciale di indennità di accompagnamento per cecità assoluta. Ma grazie alle indagini i finanzieri hanno scoperto che l’uomo (un cittadino originario del Pakistan che viveva a Misinto) ci vedeva benissimo, svolgeva una vita normalissima senza bisogno di ausili per problemi di disabilità visiva, e guidava con disinvoltura un’auto di grossa cilindrata che, dalle verifiche, è risultato poi essere intestata a lui.

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Monza hanno dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica di Monza, ad una ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del finto cieco. Il provvedimento, disposto dal gip del tribunale di Monza, per truffa aggravata.

Le indagini sono partite dalle fiamme gialle della compagnia di Seveso inizialmente anche grazie alla collaborazione con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps). Dalle successive indagini condotte dalla guardia di finanza sotto l’egida della Procura della Repubblica di Monza, si è scoperto che il falso cieco conduceva una vita da persona normodotata e senza necessità di ausilio, in grado di guidare con disinvoltura un’autovettura di grossa cilindrata di sua proprietà. Inoltre secondo quanto riferisce la guardia di finanza l'uomo avrebbe percepito indebitamente sussidi di invalidità per circa 25 mila euro – in parte reimpiegati sul conto corrente di una società a lui intestata – ed è anche risultato percettore, del reddito di cittadinanza per circa 2.700 euro.