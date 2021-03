Civetta resta incastrata nel camino: i vigili del fuoco la salvano

Il fatto è accaduto a Misinto. L'animale, inizialmente spaventato, è stato poi rimesso in libertà nel vicino Parco delle Groane

Trovano una civetta rimasta incastrata nella canna fumaria di casa. Questo l’inusuale risveglio che hanno avuto i proprietari di una villetta, a Misinto, in via per Saronno.

Il fatto è successo sabato, 27 febbraio. La mattina i proprietari hanno sentito strani rumori provenire dal camino. Si sono subito allarmati e dopo aver controllato scoperta che nella bocca di lupo era rimasta incastrata una civetta. A quel punto hanno immediatamente allertato i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza: l’animale è stato recuperato, stava bene, anche se un po’ spaventato.

I pompieri lo hanno tranquillizzato e poi libertao nel vicino parco delle Groane. È intervenuta anche l’Aps di Lazzate.