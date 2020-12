Neve, danni a Misinto: tetto di una cascina cede sotto il peso della coltre bianca

Alberi crollati, automobilisti in panne. Ma non solo. La neve che nella giornata di lunedì è caduta su Monza e sulla Lombardia ha distrutto anche un cascinale. È successo in via Sant’Andrea a Misinto dove le travi di legno di una cascina si sono spezzate sotto il peso della neve.

Il crollo, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, è avvenuto intorno alle 14. Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Lazzate e Monza, fortunatamente non si è registrato nessun ferito.