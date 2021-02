Misinto, cedono i solai nell'edificio abbandonato: strada chiusa

Nel pomeriggio di martedì 16 febbraio. Vigili del fuoco in azione in via Volta

Un cedimento all'altezza dei solai all'interno di un edificio in disuso e l'intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di martedì 17 febbraio. Succede a Misinto dove intorno alle 15.30 in Via Volta sono stati impegnati i pompieri di Lazzate per un'emergenza legata al dissesto statico.

All'interno del fabbricato si è verificato un cedimento che ha coinvolto i solai a causa della vetustità dell'edificio e delle infiltrazioni d'acqua. Per consentire le verifiche e gli interventi di messa in sicurezza è stato chiuso il tratto con il divieto di transito lungo la via per il rischio crolli. Sul posto anche i tecnici comunali e le forze dell'ordine.

FOTO - I vigili del fuoco in via Volta a Misinto