E' brianzola la mamma che è arrivata sesta alle olimpiadi di Miss Mamma

Dopo la pausa forzata causa covid, lo scorso fine settimana, a San Mauro Mare località della riviera romagnola, ha potuto riproporre le “plimpiadi di miss mamma italiana”, giunte alle quinta edizione. “Miss Mamma Italiana” concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29esima edizione, riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. Al sesto posto della classifica generale Erika Maldifassi “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2022”, 35 anni, impiegata, di Giussano.

Il concorso sostiene l'associazione Arianne

“Miss mamma italiana” sostiene “Arianne” associazione onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti. Tutte molto ben preparate e ricche di talento sportivo, le diciotto mamme miss vincitrici delle passate edizioni del concorso, che hanno partecipato alle “olimpiadi di miss mamma italiana”, le quali, si sono cimentate in diverse attività sportive sulla spiaggia, come: i tiri a canestro, i calci di rigore, la gara di bocce, la realizzazione dei castelli di sabbia e, in quanto miss, non poteva mancare una prova legata al mondo della moda.

Anche sport per le mamme in concorso

All’evento, patrocinato dal comune di San Mauro Pascoli, che è stato condotto da Paolo Teti patron del concorso e da Flora Stile “Miss Mamma Italiana Fashion 2020”, come ospiti d’onore sono intervenuti, Agostino Somma Presidente Nazionale della Federazione Italiana Arti Marziali Coreane e Sabrina Sozzani Campionessa Mondiale di Arti Marziali, la quale ha insegnato alle Mamme Miss alcune regole base della sua affascinate e coreografica disciplina sportiva, nella quale poi, si sono cimentate.