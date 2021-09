Il mistero delle puzze a Monza: da giorni odori insopportabili in diversi quartieri

“L’odore si sente sia di giorno che si sera. È strano definirlo: alcune volte sembrano odori chimici, quasi di smalti, altre volte di concime. Da giorni lo sento in diversi punti della città: a casa nel quartiere San Carlo, mentre vado in stazione, la sera quando ritorno e percorro corso Milano. Ma mi è capitato anche il pomeriggio quando riesco a fare una passeggiata al Parco. Fortunatamente ad oggi non mi dà problemi a naso e gola, ma è un odore molto fastidioso".

La segnalazione arriva da un nostro lettore che da alcuni giorni lamenta queste strane puzze in giro per la città Ma non è l’unico. Anche sui social da alcuni giorni arrivano da più parti della città segnalazioni di strani miasmi.

Sul gruppo Facebook “Monza Segnalazioni” un utente ha raccontato di quello strano e forte odore di solvente che si respira la notte per le vie del centro. A fargli da eco altri follower che confermano quelle strane puzze che da tempo si sentono in città. Miasmi chimici a Cazzaniga e a San Donato, ma anche in via Bergamo (qualcuno ipotizza che i miasmi arrivino dal fiume) ; in viale Libertà è un problema che prosegue da anni dove si alternano odori di bruciato, solventi, pneumatici, a volte odore dolce di caramella.

Una puzza che, però, si espanderebbe ben oltre i confini cittadini con segnalazioni (soprattutto la mattina e la sera) a Concorezzo, Villasanta, Vedano e Biassono.

I cittadini sono molto preoccupati per la salute.

Interpellato il Comune siamo in attesa di ricevere aggiornamenti in merito al problema. La segnalazione delle strane puzze è arrivata anche a Palazzo, dove stanno raccogliendo informazioni in merito alla vicenda.