Si masturbava davanti alle ragazzine, 30enne fermato dalla polizia in un negozio

Aveva seguito due ragazzine per strada e poi si era abbassato i pantaloni, masturbandosi davanti a loro. E ancora sui treni, lungo le tratte dalla Brianza a Milano, aveva compiuto una serie di molestie ai danni di passeggere che viaggiavano sui treni. E poi i furti in diversi negozi.

I poliziotti della questura di Monza nella serata di venerdì 3 febbraio hanno accompagnato presso il Centro per i Rimpatri di Roma un cittadino tunisino di trent'anni, fermato in un negozio a Bovisio Masciago. L’uomo, secondo quanto ricostruito dalla questura, era giunto irregolarmente in Italia nel 2017 e aveva usato diversi alias. Una volta era stato fermato alla stazione di Milano dopo la richiesta di alcune passeggere che erano state molestate a bordo di un treno, proveniente da Camnago, e in quell'occasione era stato trovato con addosso 8 telefoni cellulari e arnesi atti allo scasso.

L’ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza ha attivato le procedure ai fini dell’adozione del provvedimento amministrativo espulsivo con il quale il questore ne ha disposto il trattenimento presso il CPR di Roma Ponte Galeria dove il 30enne è stato accompagnato.