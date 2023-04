Il bimbo di tre anni dimentica il monopattino al parchetto e sparisce: la polizia locale lo ritrova

Una vera e propria indagine, forse più speciale delle altre. Perchè doveva servire a riportare il sorriso a un bambino. Tommy, tre anni, bimbo di Brugherio, aveva dimenticato il suo monopattino al parco e quando la sua famiglia è tornata a cercarlo non c'era più: qualcuno lo aveva preso. E così, dopo aver visto l'appello della mamma sui social, un agente della polizia locale ha deciso di attivarsi e ha iniziato "l'indagine".

E' stato visionato il sistema di sorveglianza comunale e le telecamere del parchetto di via Quarto dove si era recato il piccolo. "Si aveva modo di appurare che il monopattino era rimasto lì tutta la notte, ma alla mattina verso le ore 8 una persona passando prendeva il monopattino" spiegano dal comando della polizia locale di Brugherio. La mamma è stata così invitata in comando insieme al piccolo che si è "consolato" guardando da vicino el auto della polizia locale. La signora ha riconosciuto nei fotogrammi uno dei frequentatori del parco e così lo ha contattato e ha riavuto il monopattio, Per la gioia di Tommy.

"Esistono le favole? No. Però esistono le persone speciali che fanno il loro lavoro con il cuore" ha commentato la mamma del piccolo, affidando il suo ringraziamento ai social sul gruppo cittadino, lo stesso dove aveva condiviso anche l'appello per la ricerca del giocattolo del figlio.

"Grazie a questo gruppo che ha accolto e supportato e sopportato la nostra ricerca ma soprattutto grazie di Cuore alla polizia locale di Brugherio. A volte non c'è sufficiente riconoscenza verso le forze dell'ordine e invece fanno un lavoro preziosissimo. Grazie, con tutto il cuore per l'aiuto non lo dimenticheremo, soprattutto Tommy. Infine grazie a chi ha restituito il monopattino come nuovo,persino lavato! Il mio bambino ha di nuovo il suo monopattino a cui è molto affezionato ma soprattutto la nostra fiducia nel prossimo ne è uscita rafforzata". E ancora: "Quando trovato un oggetto non vostro consegnatelo alle forze dell'ordine anche se è solo un gioco oppure portatelo a casa ma ricordandovi di lasciare un recapito non è solamente una questione economica, è che i bambini sono molto legati alle loro cose...in questo caso era il regalo dei nonni per il suo compleanno ed un compagno di giochi grandissimo per lui".