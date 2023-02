Il quartiere di Monza dove in dieci giorni sono stati accoltellati 2 ragazzi

Due ragazzi accoltellati in strada in poco meno di 10 giorni. Succede a Monza nel quartiere di San Donato. L'ultimo episodio stanotte, domenica 26 febbraio, in via Masaccio. Vittima un giovane di 25 anni che è stato ferito con un’arma bianca. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate un’ambulanza e un'automedica in codice rosso. Sul posto anche gli agenti della questura di Monza. La vittima, dopo i primi soccorsi sul posto, è stata poi trasferita in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

L'altro episodio il 16 febbraio in via Buonarroti. In quel caso c'era stata una lite tra due persone. Ad avere la peggio un 28enne colpito con un fendente. La lite era scoppiata tra due giovani senza fissa dimora. Il 28enne era stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.

Su entrambi i casi sta indagando la questura.