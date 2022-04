Duomo di Monza, nuovo intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tetto

Fortunatamente il bimbo di 5 anni che ieri 9 aprile si è visto letteralmente cadere dal cielo una delle croci del Duomo sta bene. Il piccolo è stato colpito al braccio ma non avrebbe riportato gravi ferite. Dopo questo episodio fortunatamente a lieto fine, già da ieri i vigili del fuoco stanno controllando le altre parti del tetto della cattedrale.

Stamattina, 10 aprile alcune squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza hanno continuato le verifiche di sicurezza del tetto del Duomo. Dopo il forte vento che ha investito la città alcuni elementi decorativi si sono staccati dell'edificio. Per questo motivo sono in corso ulteriotri controlli di sicurezza da parte delle squadre di via Mauri, coadiuvate da uno speciale autoscala da 42 metri che è giunta dal Comando di Milano proprio per eseguire gli accertamenti del caso.