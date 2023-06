Permesso di soggiorno scaduto e droga in tasca: arrestato pusher a Monza

Quando è stato fermato per un controllo dalle Volanti della questura di Monza l'uomo stava girando in bicicletta in via XX Settembre diretto in piazza Diaz. Erano circa le 16.35 del 15 giugno quando è stato notato (anche perché già conosciuto per reati di spaccio) e controllato un cittadino straniero di nazionalità ivoriana, 30enne.

Nel pacchetto di sigarette che teneva in un borsello è stata trovata della droga, una sostanza di colore scuro (hashish) e quindi il 30enne è stato portato in questura per l’esame della sostanza e l' identificazione per mezzo di foto segnalamento.

I poliziotti dopo un controllo più accurato, hanno trovato altra droga nascosta in una tasca interna dei pantaloni indossati, per un totale complessivo di 28.47 grammi, di cui 6 palline già confezionate all’interno di involucri di carta e del denaro probabilmente provento di spaccio.

Tutta la sostanza veniva è stata sottoposta dalla polizia scientifica, all’esame preliminare narco test che ha dato esito positivo per l’hashish.

Da accertamenti in banca dati risultava che il cittadino ivoriano era già stato più volte arrestato o denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, sia dalla polizia locale di Monza, che dal commissariato di Cinisello Balsamo.

ll 30enne, colto in flagranza di reato, veniva arrestato, a disposizione della Procura della Repubblica di Monza e, successivamente, messo agli arresti domiciliari.

Stamattina presso il Tribunale di Monza è stato condannato a 6 mesi di reclusione con la sospensione dell’esecuzione della pena.

Il soggetto risultava essere in possesso di permesso di soggiorno per “asilo politico” scaduto, ma con richiesta di rinnovo rigettata dall’Ufficio Immigrazione e successivo ricorso presentato dall’istante.

Il Questore della Provincia, Marco Odorisio, ha immediatamente attivato l'ufficio immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi relativi alla permanenza dell’uomo sul territorio nazionale.