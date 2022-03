Allarme bocconi avvelenati nell'area cani

Attenzione a chi frequenta l'area cani di via Adigrat a Monza. Questa mattina, sabato 12 marzo, la proprietaria di un cane ha trovato due bocconi sospetti. Due polpette, presumibilmente di carne trita, dal colore molto strano e con all'interno qualcosa di nero. Immediata la segnalazione prima a Barbara Zizza, referente Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente) di Monza e Brianza, poi alla polizia locale di Monza.

"I bocconi, come prevede la prassi, verranno inviati all'istituto zooprofilattico per le analisi necessarie a stabilire se vi sia presenza di sostanze tossiche o velenose - spiega Barbara Zizza -. Purtroppo non è la prima volta che succedono episodi di questo tipo, non solo all'interno dell'area cani di via Adigrat". Già in passato a Monza erano stati gettati bocconi avvelenati nei parchetti, ma anche all'interno del Parco di Monza. Qualche cane ha rischiato grosso, qualcuno purtroppo è morto. Episodi di bocconi avvelenati anche in Brianza, sia in aree pubbliche sia in giardini privati. .

"Ricordiamo che gettare bocconi avvelenati che possono causare sofferenza o morte di animali costituisce un reato - ribadisce Zizza che ha sottoscritto un patto di collaborazione con il comune di Monza per la gestione dell'area cani di via Adigrat -. Se qualche proprietario nelle ultime 24 ore è andato con il cane nell'area di via Adigrat e teme che possa aver ingerito qualcosa, o nota anomalie è meglio che contatti subito il veterinario".