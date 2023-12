Milano, Rimini, Roma. Queste le prime tre città più "pericolose" d'Italia, sul podio per l'indice di criminalità elaborato da Il Sole 24 Ore per il numero di reati denunciati. Per quanto riguarda il numero di dati elaborati sulla base delle segnalazioni ricevute dalle forze dell'ordine invece Monza e Brianza si colloca al 47esimo posto della classifica redatta da Il Sole 24 Ore dall'analisi dei dati della macroarea tematica Sicurezza e Giustizia nell'ambito dell'analisi Qualità della Vita 2023, la classifica sull'indice di vivibilità delle 107 province italiane giunta alla sua 34esima edizione.

Ma la provincia di Monza e Brianza spicca - in negativo - per un dato: l'incredibile numero di furti in appartamento denunciati sul territorio. Sono 360 gli episodi denunciati ogni 100mila abitanti, con un totale di 3.143 segnalazioni per furti consumati in abitazioni nei 55 comuni del territorio. E per questo dato Monza e Brianza si colloca al terzo posto in Italia per numero di furti su 107 province.

Quanti furti e rapine a Monza e Brianza

Sono 28.067 le denunce totali registrate per tutte le tipologie di reato sul territorio di Monza e Brianza. E con 3.220,4 denunce ogni 100mila abitanti (il dato si riferisce al 2022) Monza e la Brianza si posizionano al 47esimo posto su 107 province per l'indice di criminalità. A pesare appunto il numero di furti in abitazione, tra i più alti in Italia: 3.143. Ma i furti totali a Monza e in Brianza sono stati 13.262: 94 quelli di ciclomotori denunciati (circa 11 furti ogni 100mila abitanti), 1.928 i furti a bordo di auto in sosta, 100 i furti con strappo, 110 i furti di motorino, 787 le auto rubate e 1.036 i furti all'interno di esercizi commerciali. Non sono stati pochi nemmeno i furti con destrezza: 1.351.

Una ventina invece le rapine in abitazione, 42 quelle in negozi o esercizi commerciali e 128 in strada. Tre invece i colpi in banca nell'ultimo anno a Monza e in Brianza.

Gli altri reati

Per quanto riguarda i reati connessi alla droga ci sono state 252 denunce, 4.222 truffe e frodi informatiche, 11 estorsioni, 85 danneggiamenti a seguito di incendio. Sono state 70 le violenze sessuali denunciate, sette di queste commesse ai danni di minori di 14 anni. Undici invece le denunce per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile con 1,3 denunce su 100mila abitanti.