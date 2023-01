Monza e Brianza, sabato notte di incidenti e auto fuori strada

La notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio è stata protagonista in Brianza di molti incidenti sulle strade e auto ribaltate. Alle 23.41 a Vimercate in uno scontro tra più auto che ha visto come riporta anche Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenze) ben 7 persone coinvolte tra cui due bambini di 4 e 6 anni. Fortunatamente i feriti non sono in gravi condizioni ma sono comunque stati portati all'ospedale di Vimercate. L'incidente è avvenuto sull Provinciale (Sp45) vicino alla rotonda di via Felice Matteucci. Sul posto sono arrivati, oltre a tre ambulanze, anche i carabinieri di Monza.

Alle 0.58 a Ornago, sulla Sp16 un'auto si è ribaltata. Ferite tre persone di 24, 31 e 58 anni. Inizialmente segnalato in codice rosso, dopo l'arrivo dei soccorsi le persone coinvolte non sono state reputate in pericolo di vita ma sono comunque state trasportate all'ospedale di Vimercate e al Policlinico di Monza per i dovuti controlli. Alle due di notte a Lissone un altro mezzo ribaltato (codice giallo) in via Generale Gaetano Giardino. Non è stato encessario ricoverare la persona coinvolta.

Alle 2.22 a Vimercate in via Carlo Galbussera un altro maxi incidente con 8 persone coinvolte. Sette di loro hanno età compresa tra i 18 e i 21 anni. Ferita anche una donna di 51. Sul posto i carabinieri e 4 ambulanze. Il ferito più grave è stato portato al San Gerardo di Monza. Questa mattina presto, alle 5.53 l'ambulanza è invece partita in codice giallo alla volta di Trezzo sull'Adda in soccorso di un 28enne che aveva bevuto troppo. Infine poco fa, alle 7.31, carabinieri e ambulanza sono intervenuti a Concorezzo in via Rimembranze per sedare una rissa.