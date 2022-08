Monza resta ancora al buio, ma nella via di nonna Pierina torna la luce

Nonna Pierina finalmente ha vinto la sua battaglia: nella sua via è tornata la luce. In settimana MonzaToday aveva raccolto la segnalazione della signora Pierina, 90enne residente a Monza. In via Enrico da Monza angolo via Bixio da mesi era spento il lampione. Un disagio per chi - nonna Pierina compresa - doveva uscire la sera. La donna, anche grazie all'aiuto della figlia, aveva provato senza successo a segnalare il disservizio. Ma si era rivelata una missione impossibile anche perché per segnalare il guasto bisogna recuperare il numero del palo della luce, posto però sullo stesso sistema di illuminazione ma a 3 metri di altezza. Proprio come si legge sul sito del comune di Monza. "Finalmente la denuncia di mia mamma è servita - spiega la figlia di Pierina -. Il lampione è stato aggiustato e in quel tratto di Monza è tornata la luce".

Ma non è così ovunque come spiega Umberto Tesoro, promotore del gruppo Facebook 'Monza è al buio'. Una vera e propria mappa che dall'inizio dell'anno viene aggiornata dai cittadini che segnalano luci spente (ma anche interventi di manutenzione e ripristino dell'illuminazione) sia in centro sia in periferia. "Continuano ad arrivare segnalazioni di strade che in parte o totalmente sono al buio - spiega Tesoro a MonzaToday -. Attualmente le situazioni più gravi sono in via Pacinotti, in via Cimabue che è completamente al buio, in viale Lombardia dopo la rotonda di San Fruttuoso fino a via Vittorio Veneto, e in via Tazzoli angolo Marelli".

Il problema riguarda soprattutto gli impianti che in alcuni casi sono obsoleti e necessitano la sostituzione. Ma nel frattempo resta aperta la querelle: a maggio è stato assegnato il nuovo appalto, ma c'è stato un ricorso e il 27 settembre ci sarà l'udienza in tribunale. "Il problema si protrae ormai dal 2016 - prosegue Tesoro -. Ormai si è incancrenito. La situazione è ad oggi paradossale: alcuni impianti sono talmente obsoleti che non serve la manutenzione, devono essere sostituiti. E dove vengono cambiate le lampadine, non con illuminazione a led, schizzano i costi dell'energia. Per sostituire tutti i lampioni non funzionanti di Monza ci vorranno almeno 18 mesi".