Quei cassonetti attorno ai quali "fioriscono" i rifiuti e il degrado

Quei cassonetti gialli che dovrebbero diventare punto di raccolta di vestiti e di accessori usati, a Monza diventano sempre più spesso luogo di degrado. Vere e proprie discariche a cielo aperto (spesso a due passi dal centro di Monza) dove i vestiti, invece di essere all’interno del cassonetto, si trovano sparpagliati tutt’intorno. Degrado che richiama degrado con incivili che uniscono ulteriore immondizia a quella che già si trova sul marciapiede.

Proprio come è successo nel fine settimana quando un lettore ci ha inviato la segnalazione di una vera e propria discarica in zona via Lecco. Fuori dal cassonetto giallo vestiti, scarpe, valigie e persino grandi elettrodomestici. Ma non sarebbe l’unico caso. Questa sarebbe una situazione diffusa in tutta la città. Numerose le segnalazioni anche sui social, come quella di sabato 3 giugno. “Verso le 23 - spiega un residente che ha contattato la redazione di MonzaToday - è passato un mezzo dell’Impresa Sangalli a ritirare tutti i vestiti, gli accessori e gli altri rifiuti che si erano accumulati fuori dal cassonetto giallo da giorni”.

Il problema non riguarderebbe benefattori maleducati. “Si tratterebbe infatti di persone che, alla ricerca di vestiti, la sera e la notte cercano di recuperarli direttamente dal cassonetto - riferisce un monzese che abita proprio di fronte a uno dei contenitori per la raccolta dei vestiti -. Poi quelli che non interessano vengono abbandonati sul marciapiede. Come al solito la mancanza di decoro e di pulizia richiama ulteriore degrado e ci sono persone che utilizzano quella che ormai è diventata una discarica per abbandonare anche divani, biciclette, pezzi d’arredo. A quel punto la strada diventa un accumulo di rifiuti”.

Ma non solo: in alcuni casi sarebbero proprio i benefattori a creare il disagio. “Arrivano carichi di sacchetti - precisa un lettore -. Poi, però, trovando il bidone pieno e non riuscendo a inserire i loro vestiti li lasciano sul marciapiede, invece di cercare un altro cassonetto”.