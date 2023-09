La donna che di notte urla e si dimena in centro a Monza e poi morde un poliziotto

La donna si dimenava e urlava in via Italia a Monza, in piena notte vero l'1.25 di venerdì 22 settembre, disturbando la quiete pubblica. Tante le segnalazioni arrivate alla centrale della Questura da parte dei cittadini e quindi è stata inviata sul posto una Volante.

La donna, di origine nord africana, era ubriaca e in uno stato di grande agitazione: non riusciva quasi a stare in piedi. I poliziotti intervenuti hanno provato a farla calmare ma quando le hanno chiesto se avesse bisogno dell'ambulanza la giovane (identificata poi come una 31enne dello Zimbawe) ha cominciato a inveire contro gli agenti della polizia di Stato e a insultarli con frasi come “Fuck off, I don’t give a shit of what you do”.

Accompagnata in Questura a Monza per gli accertamenti necessari, la 31enne continuava ad essere aggressiva e a insultare in inglese tutti gli ufficiali, non paga ha anche colpito un agente provocandole numerosi graffi e escoriazioni e una contusione sul polso destro, ferite guaribili in due giorni.

Terminati gli atti di ufficio, è stata rilasciata e invitata a tornare a casa sua, mantenendo un atteggiamento consono e rispettoso delle persone e dell’orario notturno.?

Solo pochi minuti dopo, alla sala operativa della Questura arrivavano nuovamente segnalazioni di una donna in strada che, in evidente stato di ebrezza, gridava e si buttava in terra dimenandosi.

Inviata un'altra Volante, gli agenti hanno subito capito che si trattava della stessa persona rilasciata poco prima. Non contenta, la donna alla vista dei poliziotti ha ricominciato a essere oltraggiosa e aggressiva. Alla nuova richiesta di allontanarsi in modo educato e senza disturbare la quiete pubblica, ha morso il braccio di un agente e ha cercato anche di colpire gli altri con una serie di calci.

A questo punto è stata arrestata per il reato di violenza e lesioni a pubblico ufficiale e messa a disposizione della Procura della Repubblica di Monza per il giudizio direttissimo nella mattinata di venerdì 22 settembre. Il giudice ha convalidato l’arresto e fissato una nuova udienza.