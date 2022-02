Serata alcolica in centro: centinaia di ragazzini in piazza con bottiglie di whisky

Centinaia di ragazzini riuniti in piazza Carrobiolo a festeggiare a suon di alcol. Poi l'arrivo delle forze dell'ordine ha interrotto bruscamente la festa e c'è stato subito il fuggi fuggi per le vie del centro.

Sono stati 41 i ragazzini identificati sabato sera dagli agenti della polizia di stato e da quelli della polizia locale impegnati in un servizio di vigilanza del territorio nelle zone sensibili. Il servizio è stato coordinato dalla questura. Erano circa le 22 quando le forze dell'ordine sono giunte nella centralissima piazza. Location sotto le stelle scelta da oltre un centinaio di ragazzini per trascorrere la serata tra chiacchiere e alcol. All'arrivo degli agenti in molti sono riusciti a fuggire. Sono 41 i ragazzini identificati: 39 minorenni (tra i 14 e i 17 anni) e 2 che avevano da poco compiuto i 18 anni. Per terra diverse bottiglie di whisky ormai vuote.

Da quanto riferiscono gli inquirenti i ragazzini avrebbero raccontato di non vivere a Monza, ma di essere venuti in centro per trascorrere la serata. Portandosi i superalcolici direttamente da casa. Nel frattempo gli agenti hanno contattato i genitori dei minorenni e li hanno aspettati in piazza. Ricordando ai giovanissimi l'importanza di avere un comportamento consono al rispetto delle regole.

"Per i ragazzini è pericoloso assumere bevande alcoliche - spiega il questore Marco Odorisio -. Sono dannose per la loro salute, in quanto non solo alterano le proprie capacità e senso critico se assunte in eccesso, ma producono anche altri tipi di conseguenze, nel medio e lungo periodo. Ed un invito ai genitori sul rendere consapevoli i propri figli e responsabilizzarli su tali rischi, in un’ottica di prevenzione da pericolose derive”.