"Una sera in centro a Monza: strade deserte, in giro solo ragazzini che litigano e ubriachi"

“Monza la sera: che desolazione. Non c’è altro da dire se non che la passeggiata lungo la vasca in una sera di fine primavera è davvero desolante. L’unica nota di ‘vivacità’, non certo quella che le famiglie e le persone ricercano, è stata data dai ragazzini che si prendevano a botte in piazza Trento e Trieste e da un uomo ubriaco che stava male in via Italia”.

Questa la segnalazione inviata alla redazione di MonzaToday da un monzese che nella serata di mercoledì 7 giugno aveva deciso di andare in centro per un gelato. Due passi lungo la “vasca” per rilassarsi dopo una giornata di lavoro. Una passeggiata nel cuore della città di Teodolinda tutt’altro che tranquilla. Un gelato andato di traverso di fronte a una situazione di degrado sociale.

“Erano poco prima delle 21 - racconta -. Stavo passeggiando per via Italia, direzione centro, quando davanti alla chiesa delle Sacramentine ho visto un uomo che stava male. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. L’uomo era ubriaco, barcollava e e non si reggeva in piedi”. Intanto, mentre il monzese assisteva alla scena, poco più in là, verso largo Mazzini, c'erano grida e schiamazzi. “Si trattava di un gruppo di ragazzini che, forse anche loro sotto l’effetto dell’alcol, gridavano e si azzuffavano - prosegue -. In giro c’era poca gente, qualcuno al bar, qualcuno al ristorante ma per le vie la desolazione”. Ma la desolazione vera è arrivata al ritorno quando l'uomo, diregendosi verso corso Milano, ha incontrato solo qualche ubriaco e personaggi dal volto poco raccomandabile.

Il monzese è rimasto allibito di fronte a quello spettacolo. “So che purtroppo la sera il centro è vuoto - conclude -. Ma non è ammissibile che la terza città della Lombardia alle 21 di una sera di giugno sia in balia di ubriachi e di adolescenti che litigano”. Il problema dei ragazzini che bivaccano e spesso sono al centro di risse non è nuovo. Già alcune settimana fa un lettore aveva raccontato lo spettacolo, tutt’altro che lusinghiero, al quale aveva assistito durante un tranquillo pomeriggio di primavera con i portici davanti al comune e al Duomo occupati da adolescenti che si ubriacavo già alle 16.