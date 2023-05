Monza, spari nella notte in centro: fermati 24 ragazzini

Spari nella notte a Monza in via Borgazzi. A impugnare la pistola un neo 18enne che sparava colpi in aria accompagnato da un gruppo di amici.

I cittadini spaventati e preoccupati hanno avvisato con numerose chiamate il 112 e le volanti della questura hanno velocemente raggiunto il luogo segnalato e qui, nel parcheggio, hanno trovato un gruppo di ragazzi che sono stati bloccati e identificati. Erano in 24 tutti di età compresa tra i 16 ed i 19 anni e residenti in provincia di Milano. I ragazzi interrogati dai poliziotti hanno indicato tra loro quello che aveva la pistola. Si tratta di un ragazzo di 18 anni (appena compiuti) e all'interno della sua auto hanno trovato una pistola semiautomatica a salve replicante una Glock con caricatore disinserito e cartucce a salve riposte all’interno di una scatola. Il ragazzino non ci ha messo molto ad ammettere di aver sparato in aria e di aver trascorso la serata in un locale di Monza per festeggiare il suo compleanno: gli amici gli avevano regalato una pistola scacciacani.

Terminato il controllo i 24 ragazzi venivano fatti allontanare per fare rientro a casa.

Questa mattina il questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha attivato la divisione polizia anticrimine per l’avvio delle istruttorie relative all’adozione di misure di prevenzione nei confronti dei componenti del gruppo, mentre il 18enne sarà segnalato per aver esploso spari in luogo pubblico, procurando allarme tra i residenti.