Addio al paradiso dei bambini: chiude lo storico negozio di giocattoli

Dopo sessant'anni di onorato servizio e dopo aver regalato sorrisi e divertimento a migliaia di piccoli monzesi la saracinesca del negozio di giocattoli sabato 25 giugno si abbasserà per sempre. Si chiude un'epoca: addio anche alla Giocheria di piazza Roma, uno dei negozi di giochi più amato dai piccoli monzesi (ma non solo).

Un vero e proprio paradiso dei balocchi per i bambini. Una tappa fissa per genitori e nonni che, per le feste, sapevano di trovare nel negozio davanti all'Arengario il dono tanto atteso. Adesso, però, per questo angolo di giochi e di sogni sta per arrivare la parola fine. Pochi mesi fa la morte di Angelo Minazzi, storico proprietario, oltre che volto molto noto del mondo politico cittadino. Angelo, insieme all'adorata moglie Rosy, ha sempre portato avanti l'attività con entusiasmo e con la gioia di accogliere quei bimbi che rimanevano a bocca aperta quando passavano davanti alle sue vetrine dove ancora si scorgevano quei giochi di un tempo, quelle bambole e quelle macchine che hanno fatto sognare e divertire anche i bimbi degli anni Settanta e Ottanta, enormi peluche e puzzle.

Angelo e Rosy non si sono mai arresi alla crisi economica, alla nascita dei centri commerciali, all'arrivo del commercio on line che ha dato un severa batosta ai negozi tradizionali come quello dei coniugi Minazzi. Non si sono arresi davanti al covid e alla crisi. Ma adesso che Rosy si trova senza il suo Angelo la scelta di chiudere i battenti, con la certezza di avere regalato giornate di sogni ed emozioni a migliaia di famiglie.