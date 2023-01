Chiuso per 30 giorni il bar dove era stata nascosta la droga in bagno

Settimana scorsa gli agenti della questura di Monza, durante una serie di controlli in alcune zone 'sensibili' del centro e della stazione - avevano trovato nel bagno di un bar del centro una dose di 26,66 grammi di droga nascosta dietro a un mobiletto dei servizi igienici. E sempre in quel locale erano stati identificati 8 clienti di cui 3 già noti alle forze dell'ordine.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 gennaio, gli agenti della questura di Monza - Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza (UPAS) - hanno eseguito il provvedimento di chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) per 30 giorni del locale. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal questore Marco Odorisio per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

La sera stessa dei controlli alcuni clienti si erano rivolti al comando della polizia locale di Monza per presentare denuncia per lesioni personali colpose in merito a un episodio accaduto in quel bar alcune sere prima. Secondo quello che riferiscono gli inquirenti quei clienti si sarebbero feriti all'interno del locale per una caduta accidentale di un grande specchio. Gli avventori avrebbero raccontato alle forze dell'ordine che i gestori, invece di adoperarsi per il tempestivo intervento del 118, avrebbero sminuito l’accaduto e quando nel bar sono giunti i soccorritori allertati dai clienti stessi, i gestori avrebbero dichiarato che quelle ferite se le sarebbero procurate durante una lite all’interno del locale.

Nel corso di vari controlli svolti è emerso che il locale sarebbe ritrovo di persone pericolose e pregiudicate legate in particolare al mondo dello spaccio e del consumo di sostanza stupefacente. Inoltre il locale a novembre 2022 sarebbe stato oggetto di sanzioni amministrative da parte della polizia locale di Monza per mancata esposizione degli orari di apertura, per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione, per la diffusione di musica all’esterno mediante cassa potente.

Sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S, accertati i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché la salute pubblica, al fine di evitare il protrarsi delle predette e descritte condizioni di pericolosità sociale, con riguardo alla esigenza obiettiva di tutelare la sicurezza delle persone, il questore ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per 30 giorni.