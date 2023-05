Da città del volley. A città del "vichingo". Nella notte in viale Stucchi, a ridosso dell'U-Power Stadium, la "casa" dei biancorossi è apparsa una scritta che ha trasformato il capoluogo brianzolo nella città del vichingo ovvero di Christian Gytkjaer, l'attaccante danese del Monza che è stato l’eroe di Pisa che ha mandato in rete una doppietta che ha contribuito a portare la squadra in serie A.

Un omaggio goliardico e calcistico a un anno di distanza da quella notte magica. Era il 29 maggio del 2022 infatti quando dopo 110 di attesa il club monzese ha conquistato la serie A. E una dedica speciale che potrebbe anche essere un saluto perché dopo 78 presenze e 22 reti, l'attaccante danese del Monza, in scadenza di contratto, potrebbe dire addio alla Brianza.

Caro 29 maggio,

dal 2022 sei diventato un giorno indimenticabile per noi biancorossi, una data storica per AC Monza, con la Serie A raggiunta dopo 110 anni di attesa.

E’ trascorso un anno da quella incredibile finale di Pisa, iniziata nel modo peggiore, con i padroni di casa avanti 2-0 dopo 9 minuti, ma alle 23.12 finita come tutti noi sognavamo.

Con la grande gioia del Presidente Silvio Berlusconi, del Presidente Onorario Paolo Berlusconi e del Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato Adriano Galliani, artefici dell’impresa sognata e promessa: portare il Monza dalla Serie C alla Serie A.

Tra lacrime di gioia e feste, da Pisa all’U-Power Stadium, dalle strade della città a tutta la Brianza, c’era un mix di eccitazione e curiosità all’idea di cimentarci con la massima Serie. Ma con una Proprietà del genere, non avevamo dubbi. E secondo quanto indicatoci da chi ci ha sempre visto lungo, dopo averci messo 110 anni per arrivare in Serie A, non potevamo certo impiegarci 12 mesi per tornare in Serie B.

E così è stato: 365 giorni dopo possiamo raccontarti che questa prima stagione in A è stata meravigliosa e ci ha regalato momenti indimenticabili.

L’avvio non è stato semplice, ma con l’esordio alla settima giornata di Raffaele Palladino tutto è cambiato, ennesima intuizione vincente di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Al debutto con mister Palladino è arrivata la prima storica vittoria in Serie A, a Monza contro la Juventus, proprio della A la Vecchia Signora. A fare gol il Vichingo dall’arena, Christian Gytkjaer, l’eroe di Pisa.

Da lì in poi è partito un cammino esaltante che ha portato il Monza - in campo dall’inizio sempre con almeno 7 italiani su 11 - passo dopo passo a scalare posizioni. Vittoria nuovamente con la Juventus, in casa loro, vittoria a San Siro contro l’Inter davanti a 4000 monzesi in estasi, vittoria contro il Napoli Campione d’Italia e altre giornate da ricordare come i pareggi casalinghi contro Inter e Roma e la grande vittoria in rimonta contro la Fiorentina.

La salvezza è arrivata con sei giornate di anticipo, cosa che non era riuscita a nessuna esordiente assoluta in Serie A da quando il campionato è a 20 squadre.

Caro 29 maggio, ad un anno dalla nostra Destinazione Paradiso, siamo decimi in classifica - anche in questo caso come aveva indicato chi ci ha sempre visto lungo - e a soli due punti dal record di punti di una esordiente in Serie A alla prima stagione.

E adesso che siam qui? Come canta la Curva Pieri con quel coro che è stato la colonna sonora di questa fantastica cavalcata. Adesso manca soltanto una giornata alla fine di questo splendido campionato, dopo aver già salutato in casa i nostri tifosi, che come sempre ci hanno regalato amore e sostegno riempiendo lo stadio in ogni suo posto.

In ogni caso applaudiremo i nostri ragazzi, un gruppo forte e unito, che ha saputo compattarsi nei momenti più difficili e regalare grandi gioie ai tifosi.

A proposito, lo vedi quello striscione che compare a ogni partita del Monza? E’ dedicato proprio a te, caro 29 maggio. Una data che non dimenticheremo mai.

Buon anniversario a tutta la grande famiglia biancorossa.

Un tifoso biancorosso