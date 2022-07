Il comune che ha organizzato pattuglie serali speciali contro movida e prostituzione

Su impulso del neo assessore alla sicurezza, Ambrogio Moccia,è stato organizzato un servizio mirato al contrasto della malamovida, prostituzione e guida in stato di ebbrezza. Impegnata la polizia locale di Monza con 8 operatori nella notte di venerdì 22 e sabato 23 . In particolare sono state pattugliate le vie del centro, soprattutto quelle della movida.

11 controlli e due denunce

Nell' ambito di questa attività di controllo è stata posta particolare attenzione al contrasto della vendita di alcool ai minori e alla consumazione di alcool. L'attività di controllo in periferia, per il contrasto del fenomeno della prostituzione, nelle località San Fruttuoso e Cederna ha consentito l'accertamento di 11 violazioni. Nell'ambito dei controlli di polizia stradale denunciati 2 conducenti per guida in stato di ebbrezza alcolica.