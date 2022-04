I danni del vento forte a Monza: tutti gli interventi dei vigili del fuoco

Una giornata densa di interventi per i vigili del fuoco di Monza e Brianza che, oltre alle normali richieste di soccorso, hanno dovuto far fronte alle chiamate arrivate in centrale a causa del forte vento.

A partire dal mezzogiorno di ieri 9 aprile sono stati 26 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco, sul territorio provinciale e, in due occasioni, nella vicina provincia di Como.

La maggior parte delle chiamate è stata per elementi strutturali pericolanti a causa del vento (11 interventi) e per alberi pericolanti (4), uno dei quali ha visto le squadre operare in piazza Duomo a Monza.

A questi si sono aggiunte 5 richieste per incendi, uno dei quali nel comune di Carate Brianza che riguardava un'azienda in via Rivera, 3 per soccorso persona e 2 per incidenti stradali.

Dieci sono pervenute dalla città di Monza, le altre in maniera uniforme da tutto il territorio provinciale

14 sono state le squadre che si sono alternate in questa impegnativa giornata; dal Comando e dai distaccamenti sono stati inviati sul territorio 5 autopompe, 2 autoscale, una autobotte, 4 moduli si supporto e 2 mezzi antincendio su fuoristrada.