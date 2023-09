Ai domiciliari obbliga la compagna e la ex moglie a rapporti sessuali con uso di droghe e le filma

Tratteneva le donne in casa, le costringeva a non uscire per poter avere rapporti sessuali, in qualche caso drogarle e poi filmarle. L'uomo è un italiano con dimora in un comune alle porte di Monza che ha evidenziato una “pericolosità qualificata”. Secondo il suo modus operandi le donne erano inizialmente consenzienti per quanto riguarda i rapporti sessuali. Poi si ritorovavano costrette sia con la forza che con l’uso di droghe. La minaccia era di divulgare filmati dei rapporti sessuali nel caso in cui non fosse stato assecondato. L'uomo ha agito così prima con la ex moglie e poi con la compagna.

Tutto questo con l’aggravante di aver commesso parte di questi reati mentre era in casa e stava scontando gli arresti domiciliari per delitti dello stesso genere. In caso di accoglimento della proposta avanzata dal Questore da parte dei giudici milanesi, l’uomo, che si trova in carcere in forza di un’ordinanza di custodia cautelare per i recenti fatti a danno ex compagna, potrebbe ricevere tra le prescrizioni quella di soggiornare nel comune di residenza per la durata massima di tre anni, oltre al divieto di avvicinamento alle persone offese e ad una serie di altre restrizioni, quali l’obbligo di restare in casa nelle ore serali e notturne, per renderne più efficace il controllo da parte della polizia.