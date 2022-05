Il quartiere monzese dove mancano le ricariche per le auto elettriche e ibride

C'è un quartiere a Monza dove mancano le colonnine per la ricarica delle auto ibride ed elettriche. Si tratta di San Fruttuoso. La denuncia arriva direttamente dal Comitato San Fruttuoso. A Monza, come riferisce il Comitato di quartiere, sono presenti una quarantina di stazioni di ricarica, ma non ce ne sarebbe neppure una nel popoloso rione.

"Sono quasi tutte concentrate in centro e ad est - si legge nel comunicato stampa -. Prevalentemente intorno al Parco, mentre una sola è al servizio della parte più ad ovest della città, in via Montanari. Tra l’altro l’esistenza di questa stazione è sconosciuta ai più e inesistente sul web e la collocazione, stranamente defilata, crea problemi ai residenti per i parcheggi".

"Il comune di Monza nel 2019 ha aggiudicato alla AEVV Impianti, azienda del gruppo Acsm-Agam, un appalto per la realizzazione di 83 stazioni di questo tipo entro la fine del 2023 - si legge ancora nella nota ufficiale del Comitato San FRuttuoso -. Siamo comunque ancora a numeri modesti, insufficienti per il rapido sviluppo che sta ormai avendo la diffusione di veicoli con motori ibridi o elettrici".

Dice Andrea Seggioli, portavoce del Comitato San Fruttuoso: “Sarebbe utile che il comune di Monza si facesse anche promotore di una campagna informativa per favorire la realizzazione di stazioni di ricarica condominiali - commenta Andrea Seggioli, portavoce del Comitato San Fruttuoso -. Magari in collaborazione con l’Associazione degli amministratori di stabili (Anaci). Per queste piccole, ma fondamentali, infrastrutture condominiali ci sono anche incentivi fiscali notevoli, però quasi nessuno lo sa”.