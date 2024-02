Incendio nella notte davanti all'Arengario, in fiamme gli arredi esterni di un bar

Erano circa le 2.15 della notte tra il 23 e il 24 febbraio quando i vigili del fuoco sono intervenuti a Monza per un incendio nell'area esterna del Bar Moderno. Il locale si trova in pieno centro, in piazza Roma proprio davanti all'Arengario. A prendere fuoco i divanetti e un fungo riscaldante e la tensostruttura. Sul posto sono giunte l'autopompa e l'autoscala dei vigili del fuoco dalla sede centrale di Monza. L'intervento è durato oltre due ore. Le cause sono in fase accertamento. Non si segnalano feriti.