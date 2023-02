Strade e marciapiedi nuovi: ecco le vie che si rifanno il look

A Monza operai al lavoro nel quartiere Cazzaniga. Nei giorni scorsi sono iniziati i cantieri per la riasfaltatura di strade e di marciapiedi. Ad annunciarlo, con un post sui social, l'assessore alla Mobilità Giada Turato. Le vie interessate dai lavori sono: Birona, Bellini, Lissoni, Ponchielli, Boito. "Sono stati stanziati più fondi per strade e marciapiedi, con una maggiore attenzione ai pedoni e alla sicurezza - scrive l'assessore sui social -. Sono state accorpate le risorse in un unico Accordo quadro di manutenzione al fine di avere una maggiore flessibilità negli interventi a seconda delle esigenze cittadine e, in particolare, dei quartieri di Monza".

Nel Piano triennale dei Lavori pubblici presentato mercoledì in comune sono stati stanziati anche 6 milioni di euro (2 milioni all'anno) per interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. Tra i nuovi interventi in programma ci sono il nuovo sottopasso veicolare di viale delle Industrie da via Nievo, per collegare più agevolmente i quartieri Cederna e Sant'Albino (la stima economica dell’intervento è pari a 950.000 euro). Inoltre è previsto l’avvio della manutenzione straordinaria su cinque ponti nelle vie Zanzi, Aliprandi, Visconti, Fermi, Annoni. In questo caso è previsto un investimento complessivo di 2.300.000 euro nel triennio e la riqualificazione di viale Sicilia (per un investimento di 250.000 euro).