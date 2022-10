Sos bagni pubblici: la città dove strade e sottopassi diventano servizi igienici

“Trovare un bagno pubblico a Monza è un'impresa impossibile. Per chi arriva in città in treno i primi servizi igienici disponibili sono quelli della stazione. Visto il via vai di personaggi poco raccomandabili meglio trattenerla. Ma arrivati in centro non si trova nulla e l'unica soluzione è andare in un bar e, logicamente dopo aver consumato, chiedere di poter accedere ai bagni oppure recarsi al grande magazzino".

Questa la segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday da diversi lettori, che si unisce alle numerose segnalazioni dello stesso tipo che da tempo si susseguono sui social. A Monza mancano i bagni pubblici e quando il 'bisogno' si fa impellente sempre più spesso c'è chi utilizza angoli magari riparati delle strade o i sottopassi per fare pipì. Un problema diffuso nelle vie del centro, e in particolare in corso Milano. Da tempo i lettori segnalano alla nostra redazione il malcostume di molti di utilizzare i sottopassi (anche quelli chiusi) di corso Milano per fare pipì. Un vespasiano a cielo aperto che rende nauseabondo il passaggio. Se sono chiusi a questo punto rendiamoli inaccessibili, come succede per quello nei pressi dell’autosilos di via Cavallotti”.

"Mi auguro che il comune di Monza cambi presto ritmo - ha proseguito il lettore -. A Monza mancano bagni pubblici, un bel disagio per tutti. Purtroppo la maleducazione porta molte persone a utilizzare gli angoli della città come bagni. In corso Milano sul portone di un condominio tempo fa era apparso un cartello invitando le persone a non fare la pipì contro i muri della palazzina. Non è ammissibile che chi passeggia per le vie del centro, o arriva a Monza in treno, debba fare la caccia al tesoro alla ricerca di un servizio igienico pubblico che non c’è. Quando riapriranno quelli di piazza San Paolo? Iniziamo a cambiare il ritmo della città da queste piccole cose".