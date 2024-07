Monza nelle mani dei "maranza": oltre 50 fermati negli ultimi 4 mesi

“A Monza negli ultimi 4 mesi la polizia locale ha fermato circa 50 ‘maranza’. Un termine che non uso a caso, ma proprio nel suo significato più profondo, nell’accezione riportata anche dall’Accademia della Crusca”. A parlare è l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia che interviene sul tema delle baby gang che sono spesso al centro di episodi violenti sia in città che in altri comuni della provincia.

Un termine, maranza, da decenni presente nello slang giovanile, che ben rappresenta quei ragazzi che spesso sono al centro delle cronache per episodi violenti. Come riporta l’Accademia della Crusca il maranza è ”il ragazzo o la ragazza, che appartiene a gruppi di giovani che condividono e ostentano atteggiamenti da strada, particolari gusti musicali, capi d’abbigliamento e accessori appariscenti e un linguaggio spesso volgare”.

Una descrizione che, come riferisce l’assessore Moccia, calza a pennello con quegli oltre 50 giovanissimi che da febbraio sono stati fermati dalla polizia locale, sia per controlli sia per episodi di vandalismo o criminalità. “Si tratta di ragazzi tra i 13 e i 17 anni - prosegue - che spesso fanno riferimento a una sorta di capobranco che ha più di 18 anni. Sono ragazzi italiani e stranieri, di tutti i ceti sociali. È errato pensare che provengano esclusivamente dalle classi sociali meno abbienti o da famiglie con fragilità”. In questi gruppi non mancano le ragazze. “Anche loro giovanissime e il più delle volte minorenni hanno comportamenti altrettanto aggressivi, sia verbalmente sia qualche volta fisicamente, come i coetanei maschi".

Gruppi che terrorizzano il centro storico. “Alcuni sono monzesi, ma la maggior parte sono ragazzi che vengono da fuori città e non a caso scelgono Monza e il suo centro come ‘palcoscenico’ per le loro azioni. Nella loro filosofia di vita deviata il loro scopo è richiamare l’attenzione, fare scandalo con azioni importanti in luoghi significativi, come può essere il centro di un capoluogo”. Così che la terza cittadina della Lombardia è diventata attrattiva per i ‘maranza’. “Il fenomeno, fortuntamente, sta diminuendo – conclude Moccia -. Anche in futuro i controlli proseguiranno. Ma anche l’attività preventiva proseguirà, con controlli ad hoc anche nel mondo social dove questi giovani comunicano”.

L'ex magistrato è certo che, una volta pizzicato, col ‘maranza’ sia necessario parlare. “Il dialogo è fondamentale ed è da mesi che lo faccio sia con i ragazzi che vengono fermati sia coi loro genitori. Qualche volta è andata buon fine, qualche volta mi sono trovato di fronte ad adulti infastiditi dalla telefonata delle forze dell’ordine che li avvertivano del reato del figlio, piuttosto che da quello che il ragazzo aveva fatto”.