"Ti faccio a pezzi col machete": scatta il braccialetto elettronico per l'uomo che aveva minacciato la moglie

Per anni ha subito le angherie del marito, peggiorate quando l’uomo – un 52enne italiano residente a Monza – ha perso il lavoro. Giornate a casa, l’abuso di alcol e poi la rabbia scaricata sulla moglie e sui due figli (di cui uno minorenne). Alla fine la donna non ha più sopportato la situazione che nel frattempo era diventata molto pericolosa con l’uomo che l’aveva minacciata di morte. “Ti faccio a pezzi con il machete” le avrebbe detto mostrandole l’arma. A quel punto la donna lo ha denunciato.

Nella mattinata di sabato scorso, 25 maggio, gli agenti della polizia di Stato della questura di Monza hanno eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare con divieto d’avvicinamento e comunicazione con la moglie e i figli. All’uomo è stato messo il braccialetto elettronico. Il 52enne è indagato per maltrattamenti verso i familiari e conviventi.

Da quanto riferisce la questura i maltrattamenti sarebbero iniziati nel 2020 e proseguiti fino all’aprile di quest’anno. La situazione sarebbe peggiorata un anno fa quando l’uomo ha perso il posto di lavoro e a causa dell’alcol era diventato violento con continui litigi anche per futili motivi.

Ad aprile la moglie, dopo l’ennesima lite e le minacce con un machete, alle quali sarebbero poi seguite anche aggressioni fisiche, ha deciso di denunciarlo. Aggressioni che, come riferiscono dalla questura, sarebbero avvenute anche in passato ma la donna non aveva mai chiesto aiuto e non si era rivolta all’ospedale per le cure del caso. Solo dopo quell’ennesimo litigio e la minaccia con il coltello anche nei confronti della figlia la donna lo ha denunciato. A quel punto la Procura della Repubblica di Monza ha attivato la procedura del “codice rosso”, delegando ulteriori indagini agli operatori della polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza.

L’attività investigativa svolta dagli agenti della polizia di Stato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Monza, ha consentito di fare piena luce sulla vicenda. Da quanto emerso la Procura ha richiesto e ottenuto dal gip del Tribunale di Monza l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento e comunicazione con le persone offese nei confronti dell’uomo, con applicazione del braccialetto elettronico.