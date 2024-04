Monza, le storie difficili dei minori che consumano droga e dei genitori che li lasciano in polizia

La polizia locale di Monza questa settimana ha pattugliato i parchi e il centro della città con l'aiuto delle unità cinofile. Controlli mirati soprattutto in zona Duomo e nei giardinetti del Nei e quelli tra via Monte Bianco e via Monte Bisbino.

Sono state controllate decine di persone e sono state sequestrate decine di grammi di sostanze stupefacenti.

Purtroppo, in molti casi, i soggetti trovati in possesso di droga erano giovanissimi. Uno studente di 16 anni in particolare è stato trovato in possesso di un coltello, di un bilancino di precisione e di un gioiello d'oro del peso di quasi 15 grammi e del valore di circa 600 euro.

È quindi scattata la perquisizione domiciliare. I genitori del ragazzo hanno riferito di non conoscere la provenienza del gioiello e hanno aggiunto di aver notato che il figlio, nelle ultime settimane, indossava felpe e altri vestiti di provenienza ignota. Il monzese è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano. In molti casi, i consumatori di sostanze stupefacenti sono giovanissimi ed hanno storie difficili. Ad esempio, in un altro caso, i genitori si sono rifiutati di andare a riprendere, al termine delle operazioni della polizia, il figlio minorenne.