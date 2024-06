È morto Pietro Mazzo, anima dello sport monzese

Monza piange Pietro Mazzo, l’uomo simbolo dello sport cittadino. Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno è morto Pietro Mazzo, fondatore dell’Ussm (Unione delle società sportive monzesi), ma ancor prima “papà” della Cantalupo calcio quella società calcistica nata negli anni Settanta nel quartiere popolare monzese con la quale Mazzo voleva togliere dalla strada tanti bambini e ragazzi attraverso il grande valore educativo dello sport.

Pietro Mazzo, 94 anni, imprenditore ma prima ancora grande appassionato di sport e soprattutto tifoso sfegato dell’Inter (tanto da festeggiare un suo compleanno invitando anche Spillo Altobelli, uno dei suoi giocatori preferiti) , sempre presente in tribuna a tifare per i suoi campioni aveva dedicato la sua vita allo sport, quello sano, quello giocato sui campetti delle periferie lontano dai riflettori della ribalta. Certo che lo sport fosse, oltre che palestra per il corpo, prima ancora palestra per la vita.

Con l’inseparabile amico Carlo Poroli aveva fondato l’Ussm – poi diventato Ussmb – che ha guidato per oltre 20 anni diventando poi presidente onorario, ma soprattutto il punto di riferimento per i dirigenti e per gli sportivi. Inoltre è stato a lungo presidente dell'Associazione Amici dell'Autodromo e del Parco.

Quattro anni fa aveva festeggiato il suo 90esimo compleanno con una grande festa allo Sporting Club di Monza dove, insieme agli amici, aveva ricordato la sua vita con aneddoti (come si legge sul sul sito dell’Ussmb) legati alla sua adolescenza. Un’adolescenza sempre segnata dalla passione per lo sport e in particolare per il calcio. “Suonano le sirene che preannunciano un bombardamento – racconta Mazzo nell’articolo pubblico sul sito dell’Ussmb – Stavo ornando a casa in tram da Milano, dopo una partita di calcio. Avevo 12 anni. Il tram si ferma e la gente corre verso il rifugio più vicino. Io non so perché vado dalla parte opposta e mi rifugio in uno scantinato. Le bombe cadono a grappoli e fanno una carneficina. Il palazzo in cui si sono rifugiati gli altri passeggeri crolla, brucia. Quando esco sembra l’inferno: fuoco, cadaveri e io ragazzino sono sano e salvo. Quella è stata la mia seconda nascita, il momento in cui ho capito che esiste un destino, qualcosa di più grande sopra di noi. Ho avuto fortuna e la fortuna mi ha permesso di fare tante cose nel corso della mia vita e di essere qui con voi oggi a 90 anni”.

Pietro Mazzo da sempre si è dimostrato sensibile al mondo del sociale abbracciando e sostenendo l’avventura dell’Arcobaleno Down (squadra di calcio fondata da ragazzi con disabilità mentale e cognitiva) fondata da Luigi Rapicavoli e poi portata avanti dalla moglie Elena. Nel 2002 Pietro Mazzo è stato anche insignito del Giovannino d’Oro, la maggiore benemerenza civica. Intanto anche sulla pagina Facebook dell'AC Monza sono state pubblicate le condoglianze per la morte di Pietro Mazzo.